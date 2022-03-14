MKE Ankaragücü Başkanı Koca'dan "Süper Lig" uyarısı Açıklaması - Son Dakika
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MKE Ankaragücü Başkanı Koca'dan "Süper Lig" uyarısı Açıklaması

14.03.2022 16:20
MKE Ankaragücü Başkanı Koca'dan "Süper Lig" uyarısı Açıklaması

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, "Matematiksel olarak şampiyonluğu garantilemeden şampiyonluk kelimesini asla konuşmayacağız." dedi.

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, "Matematiksel olarak şampiyonluğu garantilemeden şampiyonluk kelimesini asla konuşmayacağız." dedi.

Koca, yaptığı yazılı açıklamada, MKE Ankaragücü olarak çok önemli haftalara girdiklerini vurguladı.

Ligin sonu yaklaştıkça mücadele gücünün de arttığına dikkati çeken Koca, bu maçlardan toplayacakları puanların Süper Lig yolunda ciddi avantaj sağlayacağını ifade etti.

Faruk Koca, Spor Toto 1. Lig'in her hafta sürprizlerin yaşandığı, her takımın birbirine üstünlük kurabildiği bir lig olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Teknik ekibimiz ve oyuncu grubumuza güveniyoruz. Sezon başından itibaren zirveden hiç uzaklaşmayan karakterli ve tecrübeli bir takımımız var. Oynayacağımız müsabakalarda play off sınırıyla aramızdaki puan farkını korumak hatta daha da arttırmak istiyoruz. Henüz şampiyonluk konuşmak için çok erken. Matematiksel olarak şampiyonluğu garantilemeden şampiyonluk kelimesini asla konuşmayacağız. Camiamızdan bunu özellikle rica ediyorum. Henüz sevinmek için çok erken. İnşallah şampiyonluk gerçekleşirse, hızlı bir şekilde gelecek yıl planlamasını o zaman yapacağız. Bu yıl kadromuzun tamamına yakını ilk kamp döneminden itibaren bizimleydi. Bunun avantajını ve önemini çok net gördük. Ankaragücü olarak seneye Süper Lig'e çıkmamız halinde takımımızın omurgasını koruyarak, yapılacak önemli takviyelerle gelecek yılda yarışmacı bir takım yaratacağımızı özellikle belirtmek istiyorum."

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Spor Toto Süper Lig, MKE Ankaragücü, Faruk Koca, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü Başkanı Koca'dan 'Süper Lig' uyarısı Açıklaması - Son Dakika


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