MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Spor

MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Beşiktaş ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktik çalışması yaptı. Cezalı oyuncu bulunmayan takımda, Olimpiu Morutan ve Alper Uludağ sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

05.05.2024 22:01
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında 7 Mayıs Salı günü deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak MKE Ankaragücü, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Rondo ve pas çalışmasıyla idmanı sürdüren futbolcular, antrenmanın son bölümünde taktik çalışması yaptı.

Takımda cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlığı devam eden Olimpiu Morutan ve Alper Uludağ bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

MKE Ankaragücü, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA

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