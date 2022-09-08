Gökhan Akkan, Ankaragücü'nde - Son Dakika
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Gökhan Akkan, Ankaragücü'nde

08.09.2022 11:38
Gökhan Akkan, Ankaragücü'nde

MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'dan kaleci Gökhan Akkan'ı kadrosuna kattı.

MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'dan kaleci Gökhan Akkan'ı kadrosuna kattı.

Ankaragücü, Karadeniz temsilcisinden kiraladığı Gökhan Akkan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Süper Lig'den talipleri olan Akkan, eski kulübü ile anlaşma sağladı.


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Kaynak: DHA

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gökhan Akkan, Ankaragücü'nde - Son Dakika

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