Ankaragücü, Karadeniz temsilcisinden kiraladığı Gökhan Akkan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Süper Lig'den talipleri olan Akkan, eski kulübü ile anlaşma sağladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Gökhan Akkan, Ankaragücü'nde - Son Dakika

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