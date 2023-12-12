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MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor maçı sonrası özür diledi - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor maçı sonrası özür diledi

MKE Ankaragücü Kulübü, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın ardından yaşanan olaylar nedeniyle spor camiasından özür diledi. Kulüp başkanı saha içinde hakeme yumruk atmıştı.

MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor maçı sonrası özür diledi
12.12.2023 - 00:39,
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MKE Ankaragücü Kulübü, Çaykur Rize spor ile oynadıkları maçın ardından yaşanan olaylar nedeniyle spor camiasından özür diledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "MKE Ankaragücü Kulübü olarak bu akşam yaşanan hadisenin üzüntüsü içerisindeyiz. Eryaman Stadı'nda karşılaştığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası yaşanan üzücü olaydan dolayı Türk futbol kamuoyundan ve tüm spor camiasından özür dileriz." denildi.

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 1-1 biten maçın ardından saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.

Kaynak: AA
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