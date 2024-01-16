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MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi. Ali Kaan Güneren, Tolga Ciğerci ve Morutan'ın attığı gollerle galibiyete ulaşan MKE Ankaragücü, tur atladı.

MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor\'u 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi
16.01.2024 - 21:13,  Güncelleme: 21:14
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Stat: Eryaman

Hakemler: Sarper Barış Saka, Sezgin Çınar, Kadir Akıllı

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou (Dk. 75 Atakan Rıdvan Çankaya), Mert Çetin, Mujakic, Hanousek (Dk. 81 Radakovic), Ali Kaan Güneren (Dk. 81 Chatzigiovanis), Pedrinho, Efkan Bekiroğlu (Dk. 75 Tolga Ciğerci), Cephas, Morutan, Macheda

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Eray Korkmaz (Dk. 61 Muhammet Taha Şahin), Mocsi, Seyfettin Anıl Yaşar, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Varesanovic (Dk. 61 Shelvey), Saurbeck, Pinchi (Dk. 61 Olawoyin), Zeqiri (Dk. 46 Benhur Keser), Minchev (Dk. 70 Gaich)

Goller: Dk. 57 Ali Kaan Güneren, Dk. 90+7 Tolga Ciğerci (Penaltıdan), 90+11 Morutan (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü), Dk. 83 Mithat Pala (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 90+10 Muhammet Taha Şahin (Çaykur Rizespor)

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.

9. dakikada Efkan'ın kaybettiği topla buluşan Varesanovic, çalımlarla ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Varesanovic'in şutunda kaleci Bahadır sağına uzanarak topu tokatladı.

İlk yarı golsüz sona erdi.

54. dakikada Cephas sol kanattan getirdiği topu ceza sahasının sol çaprazındaki Efkan'a çıkardı. Efkan'ın şutunda top yan ağlarda kaldı.

57. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Pedrinho'nun sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Mert Çetin'in şutunda top altı pasın sağındaki Ali Kaan Güneren'in önünde kaldı. Müsait durumdaki Ali Kaan'ın düzgün şutunda top ağlara gitti: 1-0.

79. dakikada Morutan'ın pasına hareketlenen Cephas, hızıyla topu rakibinden önce alarak ceza sahasına girdi. Cephas'ın sağ çaprazdan çektiği şutu kaleci Tarık Çetin soluna uzanarak kontrol etti.

83. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Mithat Pala'nın yaklaşık 35 metreden çektiği şutta top, kaleci Bahadır'ın da hatasıyla filelere buluştu: 1-1.

90+5. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Mithat Pala'nın müdahalesiyle Morutan'ın yerde kalmasıyla hakem Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi.

90+7. dakikada penaltıyı kullanan Tolga Ciğerci, topu ağlara göndererek MKE Ankaragücü'nü bir kez daha öne geçirdi: 2-1.

90+11. dakikada MKE Ankaragücü bir kez daha penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Morutan, topu filelere yolladı: 3-1.

Sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan MKE Ankaragücü, son 16 turuna kaldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi - Son Dakika


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