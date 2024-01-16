MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor\'u mağlup ederek son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde MKE Ankaragücü, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Maçtan dakikalar

36. dakikada Pinchi'nin savunma arkasına doğru gönderdiği yüksek top ile kaleciyle karşı karşıya kalan Zeqiri'nin yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunu Bahadır Han Güngördü kurtardı.

44. dakikada ceza yayında rakibinden sıyrılarak önünü açan Macheda'nın ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla yaptığı plase vuruşu Tarık Çetin kurtardı.

57. dakikada MKE Ankaragücü sağ kanattan paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda Moreira topu penaltı noktasına ortaladı. Mert'in gelişine sağ ayağıyla vuruşta savunmadan seken top altıpasın sağına doğru yuvarlandı. Pozisyonu takip eden Ali Kaan Güneren'in gelişine sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

83. dakikada ceza yayının birkaç metre gerisinden sağ ayağıyla sert bir vuruş yapan Mithat Pala'nın şutunda üst direğe de çarpan top ağlarla buluştu. 1-1

90+4. dakikada MKE Ankaragücü, Morutan'ın yere düşürülmesi sonucu penaltı kazandı. 90+7. dakikada topun başına geçen Tolga Ciğerci'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

90+9. dakikada Ankaragücünde Mujakic ceza sahası içerisinde yerde kalarak takımına penaltı kazandırdı. 90+11'de topun başına geçen Morutan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1

Hakemler: Sarper Barış Kaya, Sezgin Çınar, Kadir Akıllı

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou (Atakan Rıdvan Çankaya dk. 74), Yıldırım Mert Çetin, Mujakic, Hanousek (Radakovic dk. 81), Moreira, Ali Kaan Güneren, Morutan, Efkan Bekiroğlu (Tolga Ciğerci dk. 75), Cephas (Chatzigiovanis dk. 81), Macheda

Yedekler: Gikiewicz, Cem Tuna Türkmen, Bajic, Dokanovic, Hayrullah Bilazer

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Eray Korkmaz (Muhammet Taha Şahin dk. 61), Mocsi, Seyfettin Anıl Yaşar, Halil İbrahim Pehlivan, Verasanovic (Shelvey dk. 60), Mithat Pala, Sauerbeck, Quintela (Faye dk. 61), Zeqiri (Benhur Keser dk.46), Minchev

Yedekler: Zafer Görgen, Gaich, Olawoyin, Diouf, Emirhan Topçu, Güvenç Usta

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Ali Kaan Güneren (dk. 57), Tolga Ciğerci (dk. 90+7 pen.), Morutan (dk. 90+11 pen.), (MKE Ankaragücü), Mithat Pala (dk. 83) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Taha Şahin (Çaykur Rizespor) - ANKARA