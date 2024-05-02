MKE Ankaragücü, Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak

MKE Ankaragücü, Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Corendon Alanyaspor ile Eryaman Stadı'nda karşılaşacak. Maç saat 20.00'de başlayacak. Ankaragücü, düşme hattının 4 puan önünde yer alıyor ve seyircisi önünde 3 puan için mücadele edecek. Corendon Alanyaspor ise Avrupa kupalarına katılmak için iddiasını sürdürmek istiyor.

02.05.2024 10:23
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MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'la karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de düşme hattının 4 puan önünde 38 puanla 14. sırada yer alan MKE Ankaragücü, alt sıralardan uzaklaşmak için seyircisi önünde sahaya 3 puan için çıkacak.

Ligde son iki maçını kazanamayan teknik direktör Emre Belözoğlu'nun takımı, geçen hafta Çaykur Rizespor deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçta son dakikada bulduğu golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmak için iddiasını sürdürmek isteyen Corendon Alanyaspor ise ligde 48 puanla 8. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona ermişti.

Kaynak: AA

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