MKE Ankaragücü, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı

Spor

İSTANBUL,

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 17'nci sırada tamamlayarak bir alt lige düşen MKE Ankaragücü, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdıklarını açıkladı

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı anlaşılarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Emre Belözoğlu'na emekleri için teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.