MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük\'ü 2-0 Mağlup Etti

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Murat Şener

MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır Han Güngördü - Kitsiou (Dk. 69 Atakan Çankaya), Radakovic, Mujakic, Hanousek (Dk. 85 Mert Çetin), Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Morutan, Efkan Bekiroğlu (Dk. 38 Tolga Ciğerci), Cephas (Dk. 85 Chatzigiovanis), Macheda (Dk. 69 Bajic)

FATİH KARAGÜMRÜK: Sirigu - Veseli, Salih Dursun, Ceccherini, Levent Mercan (Dk. 85 Nazım Sangare), Paoletti (Dk. 66 Rohden), Bertolacci, Teklic (Dk. 66 Can Keleş), Eysseric, Lasagna (Dk. 46 Serdar Dursun), Güven Yalçın

GOLLER: Dk. 24 Ali Kaan Güneren, Dk. 61 Macheda (MKE Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Kitsiou (MKE Ankaragücü) - Salih Dursun, Eysseric, Bertolacci (Fatih Karagümrük)

Süper Lig'in 22'nci haftasında MKE Ankaragücü, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

8'inci dakikada Eysseric'in sol kanattan kullandığı köşe atışında yakın direkteki Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda kaleci Bahadır, topu çizgi üzerinde tokatladı. Kaleciden dönen topu savunma tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırdı.

20'nci dakikada Pedrinho'nun ara pasıyla sağdan ceza sahasına giren Kitsiou, topu kale sahasının içindeki Macheda'ya çıkardı. Top Macheda'ya gelmeden araya giren Salih Dursun, meşin yuvarlağı göğsüyle kornere gönderdi.

24'üncü dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Efkan'ın ceza yayının sol çaprazından çektiği şutta top altı pasın içindeki Ali Kaan'ın önünde kaldı. Ali Kaan'ın şutunda top kaleci Sirigu'dan dönmesine rağmen aynı oyuncu bir kez daha buluştuğu meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-0.

MKE Ankaragücü, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

54'üncü dakikada Eysseric'in ceza yayının sağından çektiği şutta kaleci Bahadır, topu kornere tokatladı.

61'inci dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Ceccherini'nin hatasıyla topu kapan ve ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Macheda, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

87'nci dakikada Morutan'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada kale sahasının önündeki Bajic'in kafa vuruşunda kaleci Sirigu, topu ayaklarıyla kurtardı.

MKE Ankaragücü, sahadan 2-0'lık sonuçla galip ayrıldı.