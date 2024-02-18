MKE Ankaragücü-Galatasaray Maçının İlk Yarısı 3-0 Galatasaray'ın Üstünlüğüyle Tamamlandı - Son Dakika
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MKE Ankaragücü-Galatasaray Maçının İlk Yarısı 3-0 Galatasaray'ın Üstünlüğüyle Tamamlandı

MKE Ankaragücü-Galatasaray Maçının İlk Yarısı 3-0 Galatasaray\'ın Üstünlüğüyle Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının ilk yarısı, Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray'ın gollerini Kerem Demirbay, Sanchez ve Icardi kaydetti.

18.02.2024 20:07  Güncelleme: 20:08
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Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Samet Çiçek

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan Karataş, Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Efkan Bekiroğlu, Cephas, Saponara, Sowe

Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz, Nelsson, Sanchez, Köhn, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Icardi

Goller: Dk. 13 Kerem Demirbay, Dk. 15 Sanchez, Dk. 39 Icardi (Penaltıdan) (Galatasaray)

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının ilk yarısı, sarı-kırmızılı ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

13. dakikada Galatasaray öne geçti. Mertens'in soldan kullandığı köşe atışında, arka direkte müsait durumdaki Kerem Demirbay'ın kafa vuruşunda, üst direğe de çarpan top kale çizgisini geçti: 0-1.

15. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı ikiye çıkardı. Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği topla altıpasta buluşan Sanchez'in vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.

28. dakikada Cephas'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Pedrinho'nun sert vuruşunda, kaleci Muslera direk dibinde meşin yuvarlağı omzuyla son anda kornere çeldi.

30. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası çizgisinde topla buluşan Icardi'nin vuruşunda, kaleci Bahadır Han Güngördü meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

38. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Sarı-kırmızılı ekibin hızlı gelişen atağında, Kazımcan Karataş'ın ceza sahasında topla buluşan Mertens'e müdahalesi sonrası hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. 39'uncu dakikada penaltıda topun başına geçen Icardi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-3.

İlk yarı, Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü-Galatasaray Maçının İlk Yarısı 3-0 Galatasaray'ın Üstünlüğüyle Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MKE Ankaragücü-Galatasaray Maçının İlk Yarısı 3-0 Galatasaray'ın Üstünlüğüyle Tamamlandı - Son Dakika
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