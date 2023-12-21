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MKE Ankaragücü, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında evinde oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Beştepe tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Karşılaşma yarın saat 20.00'de oynanacak.

21.12.2023 - 03:35,
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- MKE Ankaragücü'nde, Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor

ANKARA - MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında evinde oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında ağırlayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını Beştepe tesislerinde sürdürdü. 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Ankaragücü, Hatayspor ile yarın saat 20.00'de karşılaşacak.

MKE Ankaragücü, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika


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