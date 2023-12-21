MKE Ankaragücü, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

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- MKE Ankaragücü'nde, Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor
ANKARA - MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında evinde oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında ağırlayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını Beştepe tesislerinde sürdürdü. 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.
Ankaragücü, Hatayspor ile yarın saat 20.00'de karşılaşacak.
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