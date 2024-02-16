MKE Ankaragücü Ikon Menkul, OGM Ormanspor'u 77-69 mağlup etti - Son Dakika
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MKE Ankaragücü Ikon Menkul, OGM Ormanspor'u 77-69 mağlup etti

MKE Ankaragücü Ikon Menkul, OGM Ormanspor\'u 77-69 mağlup etti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde MKE Ankaragücü Ikon Menkul, deplasmanda OGM Ormanspor'u 77-69 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. İlk yarıyı önde tamamlayan MKE Ankaragücü Ikon Menkul, üst üste 4. ve toplamda ise 10. galibiyetini elde etti. OGM Ormanspor ise 16. yenilgisini yaşadı.

16.02.2024 18:57
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 25. haftanın açılış maçında MKE Ankaragücü Ikon Menkul, deplasmanda OGM Ormanspor'u 77-69 yendi.

M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 43-35 önde tamamlayan MKE Ankaragücü Ikon Menkul, maçı 77-69 kazandı.

MKE Ankaragücü Ikon Menkul üst üste 4 toplamda ise 10 galibiyetini aldı. OGM Ormanspor ise 16. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: MKE Ankaragücü Ikon Menkul, OGM Ormanspor'u 77-69 mağlup etti - Son Dakika
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