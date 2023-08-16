MKE Ankaragücü, PSG'den Julian Draxler'i transfer etmek için harekete geçti - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, PSG'den Julian Draxler'i transfer etmek için harekete geçti

Son Güncelleme: 16.08.2023 10:14

MKE Ankaragücü, geçen sezon Benfica'da kiralık olarak oynayan PSG'li futbolcu Julian Draxler'i kadrosuna katmak için ciddi bir çaba içerisinde.

Geçen sezonu Benfica'da kiralık olarak geçiren PSG'li futbolcu Julian Draxler için MKE Ankaragücü devrede. Süper Lig ekibi, Alman yıldızı kadrosuna katmak için ciddi bir çaba içerisinde.

GEÇEN SEZON 2 GOL ATTI

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Draxler için Suudi Arabistan ekibi El-Fateh de ilgileniyor. Geçen sezonu Benfica'da kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki futbolcu, burada toplam 18 maçta forma giydi ve 2 gol attı.

MORUTAN DA LİSTEDE

Ankaragücü'nün ayrıca Olimpiu Morutan için de girişimleri olduğu iddia edildi. Adı Konyaspor ile anılan Rumen futbolcunun ilk tercihi ise geçen sezonu kiralık olarak geçirdiği Pisa'nın formasını giymek.

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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, PSG'den Julian Draxler'i transfer etmek için harekete geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: MKE Ankaragücü, PSG'den Julian Draxler'i transfer etmek için harekete geçti - Son Dakika
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