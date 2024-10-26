MKE Ankaragücü-Kocaelispor maçının ardından

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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat, Trendyol 1. Lig'de lider Kocaelispor'u 4-2 yendikleri maçta verdikleri destekten dolayı taraftara teşekkür etti.

Eryaman Stadı'ndaki karşılaşmadan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fırat, "Taraftarımız sayesinde galibiyet geldi. Camiamız bu birlik beraberliği sergilerse Süper Lig'e şampiyon olarak çıkacağız. Elimizden geleni yönetim olarak yapıyoruz. Artık Türkiye Kupası'na, sonra da Iğdır maçına odaklandık. Bizim gücümüz taraftarımızdır. Taraftarımız yanımızda olduğunda sahadaki atmosfer nasıl fark ediyor görüyorsunuz. Bu ahengi bozmadan devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısına tepki gösteren Fırat, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ülkemize baş sağlığı diliyorum. Bu bizim birlik beraberliğimizi artıracak. Böyle bir olaydan dolayı çok üzgünüz ama bizleri asla durduramazlar. Milletimizin birlik beraberliğini asla bozamazlar. Taraftarımıza da koreografi için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Taraftarın, Süper Lig'den düşmenin etkisinde olduğunu ve bunu da doğal karşıladığını dile getiren Fırat, "Bunu üzerimizden atıp Süper Lig'e çıkma için gayret göstermeliyiz. Taraftarımızın bu desteğine her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var." diyerek sözlerini tamamladı.