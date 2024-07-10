MKE Ankaragücü'nde Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Gerçekleştirildi

Spor

TFF 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde yönetim kurulunun görev dağılımı gerçekleştirildi.

Başkent ekibinin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, İsmail Mert Fırat başkanlığında Beştepe Tesisleri'nde yapılan toplantıda alınan kararla yeni yönetim kurulu görev dağılımının belirlendiği duyuruldu.

Ankaragücü yeni yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde:

Başkan: İsmail Mert Fırat

Başkan Vekili- Futbol Şube Sorumlusu: Feridun Geçgel

Başkan Vekili: Abdurrahman Şentürk

Başkan Yardımcısı: Levent Onuk

Başkan Yardımcısı: Önder Tabak

Başkan Yardımcısı: Ümit Ozan

Genel Sayman: Mert Kızılırmak

Basın Sözcüsü: Mehmet Hakkı Şanal

Futbol Altyapı Sorumlusu: Soner Kurt

Amatör Branşlar Sorumlusu: Durali Akpınar

Spor Okulları Sorumlusu: Harun Oğraş

Hukuki İşler Sorumlusu: Murat Bayramoğlu

Stadyum Sorumlusu: İsmail Can Ocak

Ar-Ge Sorumlusu ve İş Geliştirme Sorumlusu: Erkan Aytekin

Taraftar Sorumlusu: Elvan Akdeniz

Taraftar Sorumlusu: Abdülkadir Aktaş

Tesisler Sorumlusu: Burhan Yıldırım

Üniversite, Şube, Dernek ve Delege İlişkileri Sorumlusu: Recep Poyraz

Üniversite, Şube, Dernek ve Delege İlişkileri Sorumlusu: Ümit Karataş

Türkiye Futbol Federasyonu İlişkiler Sorumlusu: Adem Başbilen

Kamu İlişkileri Sorumlusu: Mualla Ali Çetin. - ANKARA