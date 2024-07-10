MKE Ankaragücü'nde Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Gerçekleştirildi

TFF 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde yönetim kurulunun görev dağılımı gerçekleştirildi.
Başkent ekibinin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, İsmail Mert Fırat başkanlığında Beştepe Tesisleri'nde yapılan toplantıda alınan kararla yeni yönetim kurulu görev dağılımının belirlendiği duyuruldu.
Ankaragücü yeni yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde:
Başkan: İsmail Mert Fırat
Başkan Vekili- Futbol Şube Sorumlusu: Feridun Geçgel
Başkan Vekili: Abdurrahman Şentürk
Başkan Yardımcısı: Levent Onuk
Başkan Yardımcısı: Önder Tabak
Başkan Yardımcısı: Ümit Ozan
Genel Sayman: Mert Kızılırmak
Basın Sözcüsü: Mehmet Hakkı Şanal
Futbol Altyapı Sorumlusu: Soner Kurt
Amatör Branşlar Sorumlusu: Durali Akpınar
Spor Okulları Sorumlusu: Harun Oğraş
Hukuki İşler Sorumlusu: Murat Bayramoğlu
Stadyum Sorumlusu: İsmail Can Ocak
Ar-Ge Sorumlusu ve İş Geliştirme Sorumlusu: Erkan Aytekin
Taraftar Sorumlusu: Elvan Akdeniz
Taraftar Sorumlusu: Abdülkadir Aktaş
Tesisler Sorumlusu: Burhan Yıldırım
Üniversite, Şube, Dernek ve Delege İlişkileri Sorumlusu: Recep Poyraz
Üniversite, Şube, Dernek ve Delege İlişkileri Sorumlusu: Ümit Karataş
Türkiye Futbol Federasyonu İlişkiler Sorumlusu: Adem Başbilen
Kamu İlişkileri Sorumlusu: Mualla Ali Çetin. - ANKARA
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