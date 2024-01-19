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MKE Ankaragücü, Andrej Dokanovic'i Manisa FK'ye transfer etti - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, Andrej Dokanovic'i Manisa FK'ye transfer etti

Trendyol Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, orta saha oyuncusu Andrej Dokanovic'in Trendyol 1. Lig temsilcisi Manisa FK'ye geçici transfer olduğunu duyurdu. Ankaragücü kulübü tarafından yapılan açıklamada, Dokanovic'in sezon sonuna kadar Manisa Futbol Kulübü ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

MKE Ankaragücü, Andrej Dokanovic\'i Manisa FK\'ye transfer etti
19.01.2024 - 22:51,  Güncelleme: 22:52
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, orta saha oyuncusu Andrej Dokanovic'in, Trendyol 1. Lig temsilcisi Manisa FK'ye transfer olduğunu duyurdu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takım futbolcumuz Andrej Dokanovic'in, sezon sonuna kadar geçici transferi için Manisa Futbol Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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