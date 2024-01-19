MKE Ankaragücü, Andrej Dokanovic\'i Manisa FK\'ye transfer etti

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, orta saha oyuncusu Andrej Dokanovic'in, Trendyol 1. Lig temsilcisi Manisa FK'ye transfer olduğunu duyurdu.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takım futbolcumuz Andrej Dokanovic'in, sezon sonuna kadar geçici transferi için Manisa Futbol Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadesi kullanıldı.
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