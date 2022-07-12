Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonu hazırlıklarının ilk etabını Bolu'da tamamlayan sarı-lacivertliler, üç günlük iznin ardından bugün Kayseri'de kampa girdi.

Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Kayseri, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › MKE Ankaragücü'nün ikinci kamp çalışmaları, Kayseri'de başladı - Son Dakika

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