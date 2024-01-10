 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
MKE Ankaragücü'nün ilk yarı performansı - Son Dakika
Üye Girişi

MKE Ankaragücü'nün ilk yarı performansı

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında 21 puan elde etti. Bosna Hersekli stoper Nihad Mujakic en fazla forma şansı bulan isim oldu. Takımın en golcü oyuncusu ise Efkan Bekiroğlu oldu. Sarı-lacivertliler, 19 maçın 9'unda berabere kaldı ve son 6 maçında galibiyet alamadı.

MKE Ankaragücü\'nün ilk yarı performansı
10.01.2024 - 11:07,
Abone Ol

MKE Ankaragücü adına Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında en fazla forma şansı bulan isim Bosna Hersekli stoper Nihad Mujakic oldu.

Ligin ilk yarısını, 16. haftadan kalan erteleme maçıyla Corendon Alanyaspor deplasmanında 1-1'lik beraberlikle tamamlayan MKE Ankaragücü, 19 haftalık periyotta 21 puan elde etti.

Sarı-lacivertliler adına bu sürede en fazla forma giyen isim olarak, 18 karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mujakic ön plana çıktı. 25 yaşındaki stoper, sahada bin 610 dakika kaldı.

Mujakic'i savunmadaki Sırp partneri Uros Radakovic izledi. Takımın kaptanlarından Radokovic de 18 maçta forma giyerek bin 540 dakika oynadı.

Bu iki ismin ardından; bin 498 dakikayla Efkan Bekiroğlu, bin 269 dakikayla Olimpiu Morutan, bin 260 dakikayla Bahadır Han Güngördü ve bin 104 dakikayla da Matej Hanousek, en fazla sahada kalan isimler olarak dikkati çekti.

24 farklı isim oynadı

MKE Ankaragücü'nde sezonun ilk yarısında 24 farklı isim forma giydi.

Sezona Tolunay Kafkas'la başlayan, daha sonra Emre Belözoğlu'yla yola devam eden sarı-lacivertlilerde bu iki teknik adam toplam 24 isme görev verdi.

En golcü Efkan Bekiroğlu

MKE Ankaragücü'nün sezonun ilk yarısındaki en golcü ismi Efkan Bekiroğlu oldu.

Sezon başı Alanyaspor'dan transfer edilen Efkan, 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Efkan'ı 3'er golle Ali Sowe, Tolga Ciğerci ve Renaldo Cephas, 2'şer golle Rijad Bajic ile Morutan, birer golle ise Federico Macheda, Pedrinho, Uros Radakovic, Garry Rodrigues ve Alper Uludağ takip etti.

MKE Ankaragücü, ilk yarıda 23 kez rakip fileleri havalandırdı.

2 kırmızı kart gördü

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in ilk devresinde 2 kırmızı kart gördü.

Sarı-lacivertlilerde Ali Sowe ile Efkan Bekiroğlu birer kırmızı kart görerek takımlarını sahada 10 kişi bıraktı.

Başkent ekibinde en fazla sarı kart gören isim ise 5 kezle Uros Radakovic oldu. Sarı-lacivertli oyuncular, ilk devrede hakemler tarafından toplam 29 kez sarı kartla uyarıldı.

En çok berabere kalan takım

Ankara ekibi, sezonun ilk devresinde en fazla berabere kalan takım oldu.

Sarı-lacivertliler, 19 maçın 9'unda sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu süreçte 4 galibiyet alan başkent ekibi, 6 kez de kaybetti.

İki teknik adamla çalıştı

MKE Ankaragücü, sezonun ilk yarısında iki farklı teknik adamla çalıştı.

Sezona Tolunay Kafkas'la başlayan sarı-lacivertliler, 7 maçta 6 puan alabildi. Ligin 8. haftasında teknik direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu'yla MKE Ankaragücü, 12 maçta 15 puan elde etti.

Son 6 haftada galibiyet yok

MKE Ankaragücü, son 6 maçında galip gelemedi.

Son galibiyetini ligin 13. haftasında Gaziantep FK deplasmanında 1-0'lık skorla alan sarı-lacivertliler, sonraki 6 maçını 5 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamladı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Olimpiu Morutan, MKE Ankaragücü, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'nün ilk yarı performansı - Son Dakika


11:59
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09
Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57
Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52
Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44
Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
10:35
Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında 'acil durum' ilan edecek Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında "acil durum" ilan edecek
10:34
Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in özel pilotu Nadia Marcinko ortadan kayboldu Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in özel pilotu Nadia Marcinko ortadan kayboldu

Son Dakika
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52 Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44 Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
10:34 Jeffrey Epstein'in pilotu ve model Nadia Marcinko ortadan kayboldu
10:35 Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında "acil durum" ilan edecek
10:27 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
10:14 Kalça ameliyatı olmak için Türkiye'ye gelen İngiliz kadın, operasyonun ardından hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 12:56:17. #1.12#
SON DAKİKA: MKE Ankaragücü'nün ilk yarı performansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement