MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir'i 2-1 yenerek galibiyet hasretine son verdi.
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada MKE Ankaragücü'ne galibiyeti ikinci yarıda Tolga Ciğerci ve Ali Sowe'un golleri getirdi. Konuk ekibin tek golünü ise Joao Figueiredo kaydetti.
Ligde 7 maçlık galibiyet hasretini de noktalayan sarı-lacivertliler, puanını 33'e yükseltti. Sahadan mağlubiyetle ayrılan RAMS Başakşehir ise 42 puanda kaldı.
RAMS Başakşehir 3 maç sonra kaybetti
RAMS Başakşehir, Süper Lig'de 3 maç sonra kaybetti.
Bu maç öncesi son 3 karşılaşmasında gol yemeden galip gelen Çağdaş Atan'ın öğrencileri başkent deplasmanında kalesini koruyamadı ve sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.
Sowe gol orucunu bozdu
MKE Ankaragücü'nün santraforu Ali Sowe, 3,5 ay sonra gol sevinci yaşadı.
Gambiyalı oyuncu, son golünü 3 Aralık 2023'te Beşiktaş'a karşı atmıştı. Daha sonra ligde 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta gol atamayan Sowe, RAMS Başakşehir karşısında gol hasretine son verdi.
Sowe, ilk golün kaydedildiği penaltıyı da alarak takımının galibiyetinde başrol oynadı.
MKE Ankaragücü 13 yıl sonra rakibini yendi
MKE Ankaragücü, Başakşehir'i 13 yıl sonra yenmeyi başardı.
Rakibini son olarak 24 Nisan 2011'de mağlup eden başkent ekibi, daha sonraki 15 resmi maçta 12 yenilgi, 3 beraberlik yaşamıştı.
Deniz Türüç, Beşiktaş maçında yok
RAMS Başakşehirli futbolcu Deniz Türüç, sarı kart cezalısı durumuna düştü.
Tecrübeli futbolcu, cezasını milli aradan sonra oynanacak Beşiktaş maçında çekecek.
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