MKE Ankaragücü, Şanlıurfaspor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, Şanlıurfaspor'u 2-0 Mağlup Etti

MKE Ankaragücü, Şanlıurfaspor\'u 2-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçta Bajic ve Dadashov'un attığı gollerle galip gelen MKE Ankaragücü, üç puanı hanesine yazdırdı.

11.08.2024 23:58
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Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

1. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine topla giren Ashkovski'nin çıkardığı topla buluşan Ofosu'nun şutu az farkla auta çıktı.

3. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Landel, pasını Ofosu'ya çıkardı. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ofosu'nun şutu yan direğin dibinden auta çıktı.

17. dakikada ceza sahası yayı üzerinden topla ceza sahasına giren Efkan Bekiroğlu'nun çektiği şut sonrası meşin yuvarlak, defansın son anda yaptığı müdahaleyle kornere gitti.

22. dakikada Rodrigues sol kanattan topu ceza sahasına gönderdi. Kaleciden seken topu önünde bulan Bajic'in altı pas içerisinde çektiği şutu kaleci son anda çıkardı.

30. dakikada ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan Tolga Ciğerci, pasını Efkan Bekiroğlu'na aktardı. Bu oyuncunun çektiği şut sonrasında kaleci Tokotaev, üzerine gelen topu son anda çeldi.

50. dakikada topla sol kanattan ceza sahasına giren Rodrigues'in içeriye çıkardığı topu savunma oyuncuları son anda uzaklaştırdı.

51. dakikada Bassogog'un sağ kanattan ceza sahası yayı üzerine çıkardığı pas sonrası topla buluşan Bajic, topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0

55. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda sonrası topla buluşan Ali Kaan Güneren'in yaptığı vuruşta kaleci Tokotaev topu son anda kornere çeldi.

76. dakikada MKE Ankaragücü'nün sağ kanattan geliştirdiği atakta İsmail Çokçalış, topu ceza sahasına gönderdi. Altıpas içerisine koşu yapan Dadashov, yaptığı kafa vuruşu sonrası topu ağlara gönderdi. 2-0

90+3. dakikada ceza sahasına sağ taraftan giren Ali Çokçalış'ın içeriye çevirdiği topu kaleci Tokotaev araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Oğuz Kaan Çalışır, Kemal Elmas

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, İsmail Çokçalış, Mert Çetin, Mahmut Tekdemir, Abdurrahim Dursun, Tolga Ciğerci (Osman Çelik dk. 87), Ali Kaan Güneren (Cem Tuna Türkmen dk. 78), Bassogog (Hayrullah Bilazer dk.77), Efkan Bekiroğlu, Rodrigues, Bajic (Dadashov dk. 67)

Yedekler: Ertaç Özbir, Fatih Demir, Coelho, Cem Türkmen, Dadaşov, Astanakulov, Arda Ünyay, Cephas, Hayrullah Bilazer, Osman Çelik

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Şanlıurfaspor: Tokotaev, Burak Çamoğlu, Mboula, Mehmet Coşkun, Atakan Aybastı (Malle dk. 61), Begic (Cuma Menize dk. 90), Muhammed Gönülaçar, Miraç Acer, Landel (Hasan Hüseyin Acar dk. 72), Ofosu (Mehmet Yüksel dk. 90), Ashkovski (Reinkort dk. 61)

Yedekler: Abdulkadir Sünger, Fatih Eren, Reinkort, Mehmet Yüksel, Malle, Nafican Yardımcı, Hakan Erçelik, Hasan Hüseyin Acar, Efe Koyuncu, Cuma Menize

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Bajic (dk. 51), Dadashov (dk. 76) (MKE Ankaragücü)

Sarı kart: Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü) - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Şanlıurfaspor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: MKE Ankaragücü, Şanlıurfaspor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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