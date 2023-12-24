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MKE Ankaragücü, Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile deplasmanda karşılaşacak. Maç, Pendik Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak ve hakem Ümit Öztürk yönetecek. MKE Ankaragücü, son 4 maçta mağlubiyet almayan Emre Belözoğlu yönetiminde 19 puanla ligde yer alırken, Pendikspor ise son 4 maçını kaybederek 13 puanla 19. sırada bulunuyor. İki takım arasında Süper Lig'de ilk kez karşılaşma gerçekleşecek.

MKE Ankaragücü, Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak
24.12.2023 - 10:57,
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MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

Pendik Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde son 4 maçta mağlubiyet almayan Emre Belözoğlu yönetimindeki MKE Ankaragücü'nün 19 puanı bulunuyor.

Ivo Viera'nın çalıştırdığı Pendikspor ise ligde son 4 maçını kaybetti. İstanbul ekibi 13 puanla 19. sırada yer alıyor.

İki takım Süper Lig'de tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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