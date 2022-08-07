MKE Ankaragücü, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

07.08.2022 23:03
MKE Ankaragücü, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında yarın konuk edeceği Arabam.com Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında yarın konuk edeceği Arabam.com Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli takım, son hazırlık antrenmanını Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ile başladı.

İdmanda 5'e 2 top çalışmasının ardından ana bölümde taktik çalışması yapıldı. Antrenman soğuma hareketleri ile sona erdi.

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Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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