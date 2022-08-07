MKE Ankaragücü, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında yarın konuk edeceği Arabam.com Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli takım, son hazırlık antrenmanını Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ile başladı.
İdmanda 5'e 2 top çalışmasının ardından ana bölümde taktik çalışması yapıldı. Antrenman soğuma hareketleri ile sona erdi.
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