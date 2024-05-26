MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 6. kez küme düştü - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 6. kez küme düştü

MKE Ankaragücü, Süper Lig\'de 6. kez küme düştü

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor'a 4-2 yenilerek tarihinde 6. kez küme düşme üzüntüsü yaşadı. 66 yıllık lig tarihinde en fazla mücadele eden 4. takım olan sarı-lacivertliler, 2023-2024 sezonunda da küme düşmekten kurtulamadı.

26.05.2024 21:37
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MKE Ankaragücü, Süper Lig'de tarihinde 6. kez küme düştü.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşan sarı-lacivertliler, son bölümüne 2-1 önde girdiği maçta skor üstünlüğünü koruyamadı.

Son dakikalarda Enis Destan'ın gollerine engel olamayan MKE Ankaragücü, sahadan 4-2 yenik ayrıldı ve 6. kez küme düşme üzüntüsü yaşadı.

Ligde en fazla yer alan 4. takımdı

MKE Ankaragücü, 66 yıllık lig tarihinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Süper Lig'de en fazla mücadele eden takımdı.

Toplam 54 kez Süper Lig'de yer alan sarı-lacivertliler, 1967-1968, 1975-1976, 1977-1978, 2011-2012, 2020-2021'den sonra 2023-2024 sezonunda da küme düşmekten kurtulamadı. 2019-2020 sezonunda ise Süper Lig'i son sırada tamamlayan başkent ekibi, Türkiye Futbol Federasyonunun, Kovid-19 salgını nedeniyle küme düşmeyi kaldırmasıyla lige tutunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 6. kez küme düştü - Son Dakika

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