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MKE Ankaragücü Taraftarları Takımlarına Destek Verdi - Son Dakika
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MKE Ankaragücü Taraftarları Takımlarına Destek Verdi

MKE Ankaragücü taraftarları, Atakaş Hatayspor maçını Tandoğan Tesisleri'nde dev ekranda izleyerek takımlarına destek verdi. Seyircisiz oynama cezası nedeniyle maçı statta izleyemeyen taraftarlar, meşaleler yakarak ve sloganlar atarak takımlarını coşkuyla destekledi.

MKE Ankaragücü Taraftarları Takımlarına Destek Verdi
21.12.2023 - 21:39,
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MKE Ankaragücü taraftarları, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bu akşam oynanan Atakaş Hatayspor maçını Tandoğan Tesisleri'nde dev ekranda izleyerek takımlarına destek verdi.

MKE Ankaragüçlü taraftarlar ve bazı kulüp yöneticileri, sarı-lacivertli takımın seyircisiz oynama cezası nedeniyle Atakaş Hatayspor maçını izlemek üzere emniyet mensuplarının güvenlik önlemleriyle birlikte Tandoğan Tesisleri'nde toplandı.

Yaktıkları meşaleler ve attıkları sloganlarla takımlarına destek veren taraftarlar, büyük bir coşkuyla maçı izledi. Taraftarlara kulüp tarafından yemek ikramında bulunuldu.

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "O üzücü olaydan sonra biliyorsunuz Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildik ve aldığımız bir ceza var. Bu cezanın çok ağır olduğunu düşünüyoruz. Onunla ilgili Tahkim Kuruluna başvurumuzu yaptık. Bugün de Hatayspor ile önemli bir maçımız var ama cezalıyız. Taraftarlarımız o yüzden statta değil. Onlardan kopmak istemedik. Taraftarımızla birlikte olmak istedik. Bugün Tandoğan'daki altyapı tesislerimizde taraftarlarımızla birlikteyiz. Onların desteği çok önemli. İlk günden beri bizi hiç yalnız bırakmıyorlar, yanımızdalar. Onlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah Ankaragücü için güzel günler yakındır. Bu günleri hep birlikte aşacağız." diye konuştu.

Böyle kriz ortamlarından çıkabilmek için taraftarın manevi desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Aytekin, "Böylesi bir krizden çıkabilmek ancak birlik ve beraberlikle oluyor. Biz de onların desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz, bize güç veriyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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