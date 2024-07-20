MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan: Taraftarımızın İstediği Oyun Planına Göre Bir Kadro Oluşturmaya Çalışıyoruz - Son Dakika
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan: Taraftarımızın İstediği Oyun Planına Göre Bir Kadro Oluşturmaya Çalışıyoruz

Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Cihat Arslan, sarı-lacivertli taraftarın kontra atakla kazanan takımdan 'nefret' ettiğini söyledi. Arslan, Ankaragücü'nün hedefinin sadece Süper Lig'e yükselmek olmadığını, aynı zamanda taraftarın istediği oyun planına göre bir kadro oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Arslan, Ankaragücü'nün büyük taraftar topluluğuna sahip olduğunu ve onların gücüyle şampiyon olacaklarını ifade etti.

20.07.2024 11:25
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Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Cihat Arslan, sarı-lacivertli taraftarın kontra atakla kazanan takımdan "nefret" ettiğini söyledi.

Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci bölümünü sürdüren sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Arslan, AA muhabirine, hazırlıklar hakkında açıklamalarda bulundu.

Arslan, sıcak havadan etkilenmeden Kayseri'de verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

Ankaragücü'nün geçen sezonu puan sıralamasında hak etmeği yerde tamamladığını ifade eden Arslan, "Ankaragücü lig değiştirdi. Ben ligden düştü demiyorum, lig değiştirdi diyorum. Ankaragücü camiası çok büyük bir camia. Bunun da üstesinden gelecektir." dedi.

Arslan, Ankaragücü'ne gönül veren taraftarın içinin rahat olması gerektiğini, kulübün ve takımın emin ellerde olduğunu dile getirdi.

"Çok önemli oyuncularımız var"

Hedeflerinin sadece Süper Lig'e yükselmek olmadığını, "sürdürülebilir oyun sistemi" kurmaya çalıştıklarını vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"Takımı, ayağa kaldırıp şampiyon olarak hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Çok önemli oyuncularımız var. Bu yıl da bizimle kalmaları bizi çok mutlu etti. Mevcut kadromuzu yeni gelen oyuncularla harmanlayabilirsek ligin üstünde takım oluruz. Ligde yabancı oyuncu sayısı belli. O yüzden bu açığı yerli oyuncularla kapatmaya çalışıyoruz. Bize katkıda bulunacak, bir üst lige çıkmamızda yardımcı olacak oyunculara bakıyoruz. Transfer politikamız bu yönde devam ediyor. Bazı mevkilerde eksik kaldık. Örneğin savunma hattında sadece Mert Çetin kaldı. Bu mevkiden iki yabancı oyuncumuz gitti."

"Şampiyonluğa oynayacağız"

Ankaragücü'nün Trendyol 1. Lig'e fark getireceğini vurgulayan Arslan, "Baskılı ve önde oynamak zorundayız." dedi.

Sarı lacivertli kulübün şampiyonluk hedeflediğini vurgulayan Arslan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Süper Lig'de genelde orta seviyedeki takımlar hep ikinci bölgede savunma, savunmadan geçiş hücumu oyununu tercih ediyor. Ama bizim baskı ve baskı üretkenliğini arttırmamız lazım. Taraftarımız kapanan ve kontra atakla kazanan bir takımdan nefret ediyor. Biz de bunun bilincindeyiz. Taraftarımızın istediği oyun planına göre bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz."

Arslan, "mücadele eden Ankaragücü" izleneceğini vurgulayarak "Belki de son yılların en zorlu 1. Lig'i oynanacak. Süper Lig'deki maçlardan bile belki daha zorlu karşılaşmaları bekliyorum. Çünkü takımlar hatadan ders almış görünüyor. Daha sağlam yatırımlar yapıyor. Bu ligde artık çok güçlü teknik direktör profilleri bulunuyor. Mücadele çok daha fazla sert ve çetin geçecek. Biz de buna Ankaragücü camiası olarak hazırız." değerlendirmesini yaptı.

"Büyük taraftar topluluğu"

Ankaragücü'nün büyük taraftar topluluğuna sahip olduğunu dile getiren Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

" Türkiye'nin en büyük taraftar gruplarından birine sahibiz. Biz hizmet etmek için geldik. Taraftarımızı mutlu etmek için geldik. Görevimizin farkındayız. Onlarla beraber güçlüyüz. Bizim sahada ekip olarak gücümüz bir yere kadar. Türkiye'de Ankaragücü dediğinizde önce taraftarıyla biliniyor. Taraftar bu kulübün gerçek gönüllüsü, gerçek sevdalısı olduğu için onların gücü bizi şampiyon yapar. Taraftarımızın büyüklüğü ölçüsünde destek bekliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan: Taraftarımızın İstediği Oyun Planına Göre Bir Kadro Oluşturmaya Çalışıyoruz - Son Dakika

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SON DAKİKA: MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan: Taraftarımızın İstediği Oyun Planına Göre Bir Kadro Oluşturmaya Çalışıyoruz - Son Dakika
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