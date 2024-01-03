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MKE Ankaragücü, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım, ısınma hareketleri, dayanıklılık koşusu, pas ve rondo çalışması yaptı. Sakatlığı devam eden Alper Uludağ ile milli takım kampında olan Ali Sowe ve Garry Rodriguez hazırlıklara katılmadı. Başkent temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

MKE Ankaragücü, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
03.01.2024 - 19:05,  Güncelleme: 19:18
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MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 6 Ocak Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde, Beştepe Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra dayanıklılık koşusu, pas ve rondo çalışması yapan başkent temsilcisi, antrenmanın son bölümünde tam sahada taktik çalışması gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertlilerde, Alper Uludağ'ın sakatlığı devam ederken, milli takım kampında olan Ali Sowe ve Garry Rodriguez hazırlıklarda yer almadı.

Başkent temsilcisi, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA
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Trendyol Süper Lig, Emre Belözoğlu, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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