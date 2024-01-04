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MKE Ankaragücü, Trabzonspor ve Corendon Alanyaspor maçlarından iyi sonuçlar alarak üst sıralara tırmanmak istiyor - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, Trabzonspor ve Corendon Alanyaspor maçlarından iyi sonuçlar alarak üst sıralara tırmanmak istiyor

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Trabzonspor ve Corendon Alanyaspor maçlarında iyi sonuçlar alarak üst sıralara tırmanmak istediklerini belirtti. Aytekin, yoğun maç trafiği içinde olduklarını ve önlerinde 4 karşılaşmanın bulunduğunu söyledi. Trabzonspor karşısında taraftarlarından yoksun oynayacak olmalarına rağmen 3 puanı hedeflediklerini vurgulayan Aytekin, taraftarın manevi desteğini hissederek galibiyet arayacaklarını ifade etti.

MKE Ankaragücü, Trabzonspor ve Corendon Alanyaspor maçlarından iyi sonuçlar alarak üst sıralara tırmanmak istiyor
04.01.2024 - 12:15,  Güncelleme: 12:20
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MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Trendyol Süper Lig'de 4 gün içinde oynayacakları Trabzonspor ve Corendon Alanyaspor maçlarında iyi sonuçlar alarak üst sıralara tırmanmak istediklerini söyledi.

Hüseyin Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önlerinde yoğun bir maç trafiğinin olduğunu dile getirdi.

Ligde ve kupada ocak ayında, 23 günde 7 maça çıkacaklarını aktaran Aytekin, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki 10 gün içerisinde de biri kupa mücadelesi olmak üzere 4 karşılaşmaya çıkacağız. Son 8 Süper Lig maçında sadece 1 mağlubiyet alan bir MKE Ankaragücü var. Çok iyi mücadele ettiğimiz karşılaşmalarda maalesef şanssız beraberlikler aldık. Trabzonspor ve ertelenen Alanyaspor karşılaşmalarıyla ligin ilk yarısını tamamlamış olacağız. Bu maçlarda alacağımız iyi sonuçlar ligin ilk yarısını üst sıralarda tamamlamamızı sağlayacak."

"Trabzonspor'u yenmek istiyoruz"

Hüseyin Aytekin, Trabzonspor karşısında taraftarlarından yoksun maça çıkacak olmalarına rağmen 3 puanı hedeflediklerini vurguladı.

MKE Ankaragücü'nün en büyük itici gücünün taraftarı olduğunun altını çizen Aytekin, "Trabzonspor karşısında sahaya en büyük destekçimiz taraftarımızdan yoksun çıkacak olmamıza rağmen rakibimizi mutlaka yenmek istiyoruz. Ligde birkaç kulüp dışında puanların birbirine yakın olduğunu görüyoruz. Her ne kadar seyircimiz bu maçta olmasa da onların manevi desteğini de hissederek taraftarımıza 3 puan armağan etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Trabzonspor ve Corendon Alanyaspor maçlarından iyi sonuçlar alarak üst sıralara tırmanmak istiyor - Son Dakika


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