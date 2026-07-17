MKE ve Türkiye Atıcılık Federasyonu Sponsorluk Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
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MKE ve Türkiye Atıcılık Federasyonu Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

MKE ve Türkiye Atıcılık Federasyonu Sponsorluk Anlaşması İmzaladı
17.07.2026 14:20
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MKE, Türkiye Atıcılık Milli Takımı'nın ana sponsoru oldu ve formalarında MKE logosu yer alacak.

Makine Kimya Endüstrisi (MKE) ile Türkiye Atıcılık Federasyonu arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre MKE, Türkiye Atıcılık Milli Takımı'nın forma ana sponsoru oldu. Sponsorluk anlaşması, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ile Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya arasında imzalandı.

Anlaşma kapsamında, Atıcılık Milli Takım formalarında MKE logosu yer alacak.

İmza töreninde Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Uysal, Türkiye Atıcılık Federasyonu Genel Sekreteri Kemal Erkahya ve MKE Kurumsal İletişim Müdürü Utku Evin de yer aldı.

MKE'nin, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları sürecinde Türk atıcılık sporuna önemli destek sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Los Angeles, Türkiye, Ekonomi, Spor, MKE, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE ve Türkiye Atıcılık Federasyonu Sponsorluk Anlaşması İmzaladı - Son Dakika

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