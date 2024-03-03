MKY İzmit Belediyespor, Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Toroslar Basketbol\'u mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 27. hafta karşılaşmasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Toroslar Basketbol'u konuk eden MKY İzmit Belediyespor maçtan 102-79 galip ayrıldı
Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Alper Özgök, Fatma Öztürk, Burak Erkan
MKY İzmit Belediyespor: Khaalia Hillsman 24, Gergana İvanova 6, Sierra Calhoun 22, Derya Kavak 4, Ayşe Cora 17, Başak Altunbey 5, Jaime Nared 21, Ferda Yıldız 3
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Toroslar Basketbol: Hazal Çetin, Kelsey Renee Bone 14, Günesh Denise Karaoğlan 18, Gonca Karataş, Özge Kavurmacıoğlu, Elif Emirtekin, Jaelyn Christina Brown 24, Destanni Mone Henderson 20, Soana Kautelia Angelina Lucet 2, Helin Boybeyi 1
Başantrenör: Rıza Darendelioğlu
1. Periyot: 22-13 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 48-38 (İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 71-55 (İzmit Belediyespor lehine) - KOCAELİ
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan Galatasaray, maçın hemen başında Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol, Galatasaray'ın lig tarihinde Beşiktaş'a attığı en erken derbi golü olarak kaydedildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de son oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre Beşiktaş derbisinde tek değişiklik yaptı. Maçta Galatasaray'da 5 futbolcu eksik olarak yer almadı. Galatasaray taraftarı da İl Güvenlik Kurulu kararıyla tribünde yer aldı ve takımlarını destekledi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları, 7 ülkeden 38 yelkenli yatın katılımıyla gerçekleşti. Yarışlar, yetersiz rüzgar nedeniyle ilk gün iptal edildi ancak bugün yapılan iki yarışla sona erdi. Yarışta dereceye giren yatlar ve kaptanları da açıklandı. Kış Trofesi'nin 4. ayağı ise 6-7 Nisan tarihlerinde yapılacak.
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde kadroda tek değişiklik yaparak Mauro Icardi'yi sahaya sürdü. Galatasaray'da 5 önemli futbolcu ise sakatlık ve ceza nedeniyle kadroda yer almadı. Yedek kulübesinde ise genç oyuncular görev bekledi. Yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarı da deplasman tribününde takımlarını destekledi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı için kamp kadrosunu açıkladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklar tamamlandı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 22. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Beşiktaş JK United Payment, Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 mağlup etti. Fatih Vatanspor ise Bitexen Adana İdmanyurduspor'u 8-0 yendi. Bitexen 1207 Antalyaspor, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'e 10-0 mağlup oldu. ALG Spor, Hakkarigücü'ne 2-1 kaybetti. Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor, Karadeniz Ereğli Belediyespor'a 3-1 yenildi. Galatasaray Petrol Ofisi ile Trabzonspor arasındaki maç 0-0 berabere sonuçlandı. Beylerbeyi ile Ataşehir Belediyespor arasındaki maç da 1-1 berabere tamamlandı. Wulfz Fatih Karagümrük, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 1-0 mağlup etti.
Adana Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ÇİLTAR Adana Masa Tenisi İhtisas Kulübü iş birliğinde düzenlenen Adana 11. Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası, 23 ülkeden 376 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Turnuvada 22 kategoride maçlar yapıldı ve final karşılaşmalarıyla sona erdi. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Petra Sörling ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen verdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisi öncesi sakat ve kadroya alınmayan futbolcular hakkında açıklamalarda bulundu. Abdülkerim, Zaha, Ziyech ve Aurier'in sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadığını belirten Buruk, "Onun dışındaki tüm kadro tercihimiz" ifadelerini kullandı.
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