MMA dövüşçüsü maçı kazandığına pişman oldu

MMA dünyasında şaşkınlık yaratan bir olay yaşandı. Bir dövüşçü, müsabaka sırasında kolunun kırıldığını karşılaşma bittikten sonra fark etti.
Karşılaşma esnasında aldığı darbe sonrası kolunda ciddi bir hasar oluşan sporcu, adrenalin ve mücadele hırsıyla sakatlığın boyutunu anlayamadı. Dövüşü tamamlayan sporcu, maçın ardından yapılan kontrollerde kolunun kırıldığını öğrendi.
Maç sonrası sağlık ekibinin müdahalesiyle durum netleşti. Yapılan tetkiklerde sporcunun kolunda kırık tespit edildi. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
