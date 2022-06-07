Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 4'üncü etabı Ankara'da başladı - Son Dakika
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Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 4'üncü etabı Ankara'da başladı

07.06.2022 11:35
Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 4'üncü etabı Ankara'da başladı

Türkiye'de ilk kez beşli branşta organize edilen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 4'üncü etap yarışları Ankara'da başladı.

Türkiye'de ilk kez beşli branşta organize edilen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 4'üncü etap yarışları Ankara'da başladı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu ve UIPM iş birliği ile düzenlenen organizasyonun ilk gününde Sait Zarifoğlu Spor Tesisi'nde eskrim sıralama müsabakaları, Ankara Atlı Spor Kulübü'nde ise yüzme-laser run kategorisi mücadeleleri yapılacak.

Türkiye organizasyonda 12 kadın, 12 erkek 24 sporcuyla mücadele ediyor.

30 ülkeden 136 sporcu katıldığı organizasyon, 12 Haziran Pazar günü sona erecek.

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Kaynak: AA

Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 4'üncü etabı Ankara'da başladı - Son Dakika

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