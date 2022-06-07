Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 4'üncü etabı Ankara'da başladı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu ve UIPM iş birliği ile düzenlenen organizasyonun ilk gününde Sait Zarifoğlu Spor Tesisi'nde eskrim sıralama müsabakaları, Ankara Atlı Spor Kulübü 'nde ise yüzme-laser run kategorisi mücadeleleri yapılacak.

Türkiye 'de ilk kez beşli branşta organize edilen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 4'üncü etap yarışları Ankara 'da başladı.

Kaynak: AA

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