Modern pentatloncu Buğra Ünal Bulgaristan'da yarı finalde - Son Dakika
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Modern pentatloncu Buğra Ünal Bulgaristan'da yarı finalde

11.05.2022 16:25
Modern pentatloncu Buğra Ünal Bulgaristan'da yarı finalde

Milli sporcu Buğra Ünal, Bulgaristan'da düzenlenen Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Dünya Kupası'nda yarı finale kaldı.

Milli sporcu Buğra Ünal, Bulgaristan'da düzenlenen Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Dünya Kupası'nda yarı finale kaldı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Albena kentinde düzenlenen organizasyonda erkekler kategorisi eleme yarışları sona erdi.

Yüzme, eskrim ve laser run etaplarından toplam 1157 puan alan milli sporcu Buğra, 13 Mayıs'ta yapılacak yarı finale kalmayı başardı.

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Modern Pentatlon, Dünya Kupası, Milli Sporcu, Bulgaristan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Modern pentatloncu Buğra Ünal Bulgaristan'da yarı finalde - Son Dakika


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