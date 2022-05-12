Modern pentatloncu İlke Özyüksel, Dünya Kupası 3. etabında finale yükseldi - Son Dakika
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Modern pentatloncu İlke Özyüksel, Dünya Kupası 3. etabında finale yükseldi

12.05.2022 19:32
Modern pentatloncu İlke Özyüksel, Dünya Kupası 3. etabında finale yükseldi

Milli sporcu İlke Özyüksel, Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Dünya Kupası 3. etabında finale yükseldi.

Milli sporcu İlke Özyüksel, Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Dünya Kupası 3. etabında finale yükseldi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda kadınlar kategorisinde yarı final müsabakaları gerçekleştirildi.

19 ülkeden 36 yarı finalist sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyonun kadınlar kategorisi yarı finalinde Türkiye'yi temsil eden sporculardan İlke Özyüksel, yüzme, eskrim, lazer run etaplarından toplam 1067 puan alarak kendi grubunu üçüncü sırada tamamladı ve 14 Mayıs'ta 18 sporcunun katılacağı finale kalmayı başardı.

Öte yandan organizasyon, yarın erkekler kategorisi yarı final müsabakalarıyla devam edecek.

Yarı finalde yarışacak milli sporcu Buğra Ünal, 14 Mayıs'ta yapılacak finale kalmak için mücadele verecek.

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Modern Pentatlon, Dünya Kupası, Milli Sporcu, Bulgaristan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Modern pentatloncu İlke Özyüksel, Dünya Kupası 3. etabında finale yükseldi - Son Dakika


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