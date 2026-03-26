Modern Pentatlonda Altyapı Yatırımı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Modern Pentatlonda Altyapı Yatırımı

26.03.2026 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Federasyon, 2024'te engel parkuruyla doğu illerine altyapı yatırımları yapacak.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, binicilik branşı yerine engel parkurunun eklenmesiyle altyapı yatırımlarını artırdıklarını söyledi.

Federasyon binasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aydın, 2028, 2032 ve 2036 Olimpiyat hedefleri doğrultusunda doğu illerindeki sporcuları modern pentatlon altyapısına katmak istediklerini vurgulayarak, "2024 yılında modern pentatlonda binicilik branşı yerine engel parkurunun gelmesiyle birlikte tüm illerimize altyapı yatırımları yapmaya başladık. Bu sene Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep ve Malatya'da yarışları düzenleyeceğiz. Bu bölgelerde altyapılara yatırım yapmaya hızlı bir şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilecek yarışların ilkinin 28 Mart tarihinde Diyarbakır'da başlayacağının altını çizen Aydın, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'daki gelişim yarışlarını 110 erkek, 80 kadın toplamda 190 sporcuyla 9, 11 ve 13 yaş altı kategorilerinde ilk defa yapmış olacağız. Gelecekteki olimpiyat hedefleri doğrultusunda altyapılarımıza yatırım yapmaya devam ediyoruz. Diyarbakır'dan sonra yarışlarımız 6 Haziranda Gaziantep, 30 Ağustos'ta Adıyaman ve 29 Ekim'de Malatya ilinde devam edecek. Böylelikle doğu illerindeki sporcularımızı da modern pentatlon altyapısına katmış olacağız. Hedefimiz olimpiyatlara bu bölgelerden sporcular çıkarmak."

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 16:02:28. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.