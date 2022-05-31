Modern pentatlonda Dünya Kupası heyecanı - Son Dakika
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Modern pentatlonda Dünya Kupası heyecanı

31.05.2022 16:57
Modern pentatlonda Dünya Kupası heyecanı

Türkiye'de ilk kez beşli branşta organize edilecek olan UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 4'üncü etabında 12 kadın, 12 erkek milli sporcu mücadele edecek.

Türkiye'de ilk kez beşli branşta organize edilecek olan UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 4'üncü etabında 12 kadın, 12 erkek milli sporcu mücadele edecek.

Türkiye, haziran ayında modern pentatlonda iki dev organizasyona ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM), Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF) ile düzenleyeceği Dünya Kupası 4'üncü etabı, 7-12 Haziran'da, Ankara Atlı Spor Kulübü ve Orman Genel Müdürlüğü Sait Zarifoğlu Spor Tesisi'nde gerçekleştirilecek.

Modern Pentatlon Dünya Kupası 4. etabında 30 ülkeden 136 sporcu mücadele edecek.

Organizasyonda milli formayı kadınlarda Bensu Gül, Başak Yaprak Boğan, Belemir Dede, Ebrar Çalışkan, İlayda Demir, İlke Özyüksel, İpek Akşin, Selen Gülel, Selin Eyipoğlu, Sesim Alpugan, Sıdal Aslan ve Yaren Nur Polat erkeklerde ise Buğra Ünal, Doğukan Ahmed, Doruk Altınbaş, Emre Altunay, Erhan Ispanakçı, Furkan Murat, Hakan Can Güngör, Jan Demir Vurdum, Kıvanç Taşyaran, Tolga Topaklı, Yağız Ak ve Yunus Çalışkan giyecek.

Final de başkentte

Modern pentatlon Dünya Kupası finali de başkentte düzenlenecek.

Dünya Kupası finali, Dünya Kupası 4'üncü etabının ardından 23-26 Haziran'da yine Ankara Atlı Spor Kulübü ve Orman Genel Müdürlüğü Yeni M. Sait Zarifoğlu Spor Tesisi'nde yapılacak.

İlk kez 90 dakikalık yeni modern pentatlon formatında gerçekleştirilecek ve Paris 2024 Olimpiyatları'nın ilk provası niteliği taşıyan 2022 UIPM Dünya Kupası Finali'ne Mısır, Macaristan, Bulgaristan ve Türkiye'de yapılan Dünya Kupası etaplarında en yüksek puanı toplayan 36 kadın, 36 erkek sporcu katılacak.

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Kaynak: AA

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