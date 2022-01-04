Modern pentatlonda hakem ve antrenör vize seminerleri tamamlandı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu, 2022 yılına yönelik hakem ve antrenör vize seminerlerini tamamladı. 2-3 Ocak'ta online olarak gerçekleştirilen seminerlere 200 hakem ve 60'ı aşkın antrenör katıldı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun (TMPF) 2022 yılı sezonuna yönelik yapılan Modern Pentatlon Hakem ve Antrenör Vize Semineri, 2-3 Ocak tarihlerinde çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirildi. 2 Ocak'ta yapılan ve TMPF Merkez Hakem Kurulu Başkanı İrfan Arguz, Merkez Hakem Kurulu Üyesi Mehmet Öztürk ve Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Emir Kıvanç Başar'ın sunum yaptığı seminere 200'ün üzerinde hakem katılım gösterdi. TMPF Eğitim Kurulu Süha Başer, TMPF Teknik Kurulu Başkanı Kutluğhan Özkan ve Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Emir Kıvanç Başar'ın sunum yaptığı Antrenör Vize Semineri ise, 3 Ocak'ta 60'ın üzerinde antrenörün katılımıyla gerçekleştirildi.

Seminerlerin açılış konuşmasını yapan TMPF Başkanı Doç. Dr. Veli Ozan Çakır, federasyonun gerçekleştirdiği çalışmalarla modern pentatlonda çok önemli bir gelişim yakaladığına ancak pandemi nedeniyle eksik kalan çalışmaların da yapılmasıyla modern pentatlonun tabana yayılmasını sağlamayı öncelikli hedef olarak ortaya koyduklarını aktardı. 2022 yılında yapılacak ulusal ve uluslararası yarışmalarla birlikte hakemlere daha fazla görev düşeceği mesajını veren Çakır, "biathle, triathle, laser run' gibi olimpik olmayan disiplinlerimizin kitleselleşmesini sağlayarak buradan olimpik formattaki dörtlü ve beşli branşlara geçişlerin gerçekleştirilmesini arzu ediyoruz ve bunun da antrenörlerimizin katkısıyla gerçekleşeceğine inanıyorum" dedi.

Hakem Vize Semineri'nde konuşan TMPF Merkez Hakem Kurulu Başkanı İrfan Arguz, 2022 sezonunda izlenecek yol haritasına ilişkin genel bilgiler verirken; Merkez Hakem Kurulu Üyesi Mehmet Öztürk de, modern pentatlondaki branşlar ve yarışma kategorileri üzerinden yarışlarda görev alan hakemlerin sorumluluklarına yönelik detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Federasyonunun son yıllarda çok anlamlı çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten TMPF Eğitim Kurulu Başkanı Süha Başer ise, Antrenör Vize Semineri'nde yaptığı konuşmada, bu çalışmaların takdir edilmesi gerektiğini söyledi ve bunun daha iyi noktalara taşınması noktasında içeride veya dışarıda olan tüm pentatlon paydaşlarının bu çalışmaları desteklemesinin önemine vurgu yaptı.

2022 taslak faaliyet programı içeriğine yönelik bilgi veren Teknik Kurul Başkanı Kutluğhan Özkan, milli takım seçmelerine ilişkin bilgilendirmede bulundu. UIPM'in bazı kurallarda yaptığı değişikliklerle modern pentatlonun yeni bir evreye girdiğini ifade eden Özkan, sezonun ilk 6 ayının kritik olduğunu, bu sürecin yapılan değişikliklerin sporcularla birlikte uyum içinde geçeceğini söyledi.

TMPF Teknik Kurul Üyesi ve Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Emir Kıvanç Başar ise, Uluslararası Modern Pentatlon Birliği'nin (UIPM) modern pentatlon yarışları özelinde gerçekleştirdiği değişikliklere ilişkin sunum yaptı. Modern pentatlon sporunu daha izlenebilir kılmak için UIPM tarafından yapılan değişikliklerin Kasım 2021'de yapılan UIPM Kongresi'nde kabul edildiğini belirten Başar, UIPM'in henüz bir kural kitapçığı yayınlamadığını, ancak kongrede binicilik, koşu mesafeleri, eskrim, kıyafetler, puanlamalar, yarış sıralamaları gibi başlıklar üzerinden yapılan açıklamaları dikkate alarak bir bilgilendirme gerçekleştirdi. Başar, yapılan değişikliklerin UIPM'in değişiklikleri resmen açıklamasıyla birlikte, çevirisi yapılarak kamuoyuna sunulacağını sözlerine ekledi.

Toplantıda, federasyonun 2022 yılında gerçekleştireceği iki Dünya Kupası etkinliği, ulusal sıralama yarışları, PentAntik, SüperAtlet ve il il laser run tanıtım turlarına ilişkin paylaşımların da yapıldığı toplantı, hakem ve antrenörlerin soruları ve görüş alışverişiyle sona erdi. - İSTANBUL