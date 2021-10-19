Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak

Salah'ın sözleşmesi 2023'e kadar devam ediyor ancak 29 yaşındaki futbolcunun yüksek maaş talepleri nedeniyle iki taraf henüz yeni bir anlaşma üzerinde anlaşmaya varamadı. Ancak Liverpool, Salah'ın Ronaldo kadar maaş hak ettiğini ve buna göre iyileştirme yapmayı düşünüyor.

12 MİLYON EURO

Sezon başına 12 milyon euro kazanan Salah, yeni maaşıyla Portekizli star Cristiano Ronaldo'yu gölgede bırakacak.

The Sun'ın aktardığı bilgiye göre; Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo haftalık 480 bin Sterlin(567 bin Avro) ile Premier Lig'in en çok kazanan ismi konumunda.

592 BİN EURO

Mohamed Salah'ın yeni kazancının 592 bin euro olacağı konuşuluyor. Bu sözleşmenin uygulamaya geçmesi halinde Mohamed Salah, Ronaldo'dan daha fazla kazanacak.