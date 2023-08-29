Son şampiyon Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Fredrik Midtsjö, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor'la anlaşma sağladı.
TRT Spor'da yer alan habere göre, Norveçli futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Pendikspor'la anlaşma sağladı. Midtsjö, Pendikspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Pendikspor, Midtsjö için Galatasaray'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 30 yaşındaki futbolcunun Molde ile oynanacak rövanş karşılaşmasının ardından Pendikspor'a transferinin resmiyet kazanması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Molde'yi yıkan Midtsjö, Pendikspor'a imzayı atıyor - Son Dakika