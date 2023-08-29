Molde'yi yıkan Midtsjö, Pendikspor'a imzayı atıyor - Son Dakika

Molde'yi yıkan Midtsjö, Pendikspor'a imzayı atıyor

Son Güncelleme: 29.08.2023 19:03

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö, Süper Lig ekiplerinden Pendikspor'la anlaşma sağladı. Norveçli futbolcu,Pendikspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. İstanbul temsilcisi, deneyimli orta saha oyuncusu için Galatasaray'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 30 yaşındaki futbolcunun Molde ile oynanacak rövanş karşılaşmasının ardından Pendikspor'a transferinin resmiyet kazanması bekleniyor.

Son şampiyon Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Fredrik Midtsjö, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor'la anlaşma sağladı.

PENDİKSPOR'LA ANLAŞTI

TRT Spor'da yer alan habere göre, Norveçli futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Pendikspor'la anlaşma sağladı. Midtsjö, Pendikspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

3 MİLYON EURO ÖDENECEK

Pendikspor, Midtsjö için Galatasaray'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 30 yaşındaki futbolcunun Molde ile oynanacak rövanş karşılaşmasının ardından Pendikspor'a transferinin resmiyet kazanması bekleniyor.

Galatasaray'ın Orta Saha Oyuncusu Midtsjö, Pendikspor'a Transfer Oluyor
Galatasaray'ın Orta Saha Oyuncusu Midtsjö, Pendikspor'a Transfer Oluyor

Galatasaray, Pendikspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Molde'yi yıkan Midtsjö, Pendikspor'a imzayı atıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Molde'yi yıkan Midtsjö, Pendikspor'a imzayı atıyor - Son Dakika
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