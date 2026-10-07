Monaco Basket iflas başvurusunda bulundu, 2021 EuroCup şampiyonu ara verecek - Son Dakika
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Monaco Basket iflas başvurusunda bulundu, 2021 EuroCup şampiyonu ara verecek

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Fransa basketbolunun ve EuroLeague'in başarılı ekiplerinden Monaco Basket, iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Kulüp bir süre ara verip yeniden yapılanmayı umarken, EuroLeague'de 5 sezon geçirdiği ve 2021'de EuroCup'ta ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandığı hatırlatıldı.

Fransa basketbolunun ve Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) son yıllardaki en başarılı ekiplerinden Monaco Basket, iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün üzücü bir gün. Tüm çabalarımıza rağmen AS Monaco Basket iflas başvurusunda bulundu. Kulüp şimdi bir süreliğine ara verecek ve yeniden yapılanma yolunu bulmayı ve bir gün projeyi yeniden başlatmayı umuyor." denildi.

Fransa temsilcisinin, Avrupa Ligi'nde 5 sezon geçirdiği hatırlatılırken 2021'deki Avrupa Kupası (EuroCup) zaferinin ise ilk Avrupa şampiyonluğu olduğu belirtildi.

Monaco, geçen sezon da Avrupa Ligi'nde yer almıştı.

Kaynak: AA
BasketbolEkonomiFransaFinansSporSon Dakika

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