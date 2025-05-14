Monaco, Eric Dier'i Kadrosuna Kattı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, Bayern Münih'den İngiliz defans oyuncusu Eric Dier'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, Dier'in 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 30 Haziran 2028'e kadar sürecek 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Futbol kariyerine Portekiz'in Sporting takımında başlayan Dier, İngiltere'nin Tottenham ve Almanya'nın Bayern Münih takımlarında forma giydi.

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Bayern Münih'le Bundesliga şampiyonluğunu kazanmıştı.