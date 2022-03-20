Monaco, Paris Saint-Germain'i 3-0 mağlup etti! - Son Dakika

Monaco ile Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Stade Louis II'de karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

BEN YEDDER GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 25. ve 84. dakikalarda Wissam Ben Yedder, 68. dakikada ise Kevin Volland kaydetti. Messi'nin kadroda olmadığı PSG'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Neymar, 77. dakikada yerini Draxler'e bıraktı. Fransız golcü Ben Yedder, bu sezon ligde 17. golünü atarak gol krallığında zirveye yerleşti.

PSG DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

İç sahadaki 2 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Monaco puanını 44'e yükseltirken, ligde üst üste 3. deplasman mağlubiyetini alan lider Paris Saint Germain 65 puanda kaldı.