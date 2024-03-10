Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Carole, Dimitri Kolovetsios, Arif Kocaman, Gökhan Sazdağı, Mehdi Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz, Ali Karimi (Dk. 81 Attamah), Cardoso (Dk. 88 Hasan Ali Kaldırım), Ramazan Civelek (Dk. 76 Shukurov), Nazon (Dk. 88 Bahoken)
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Recep Burak Yılmaz, Maksimovic, Cemali Sertel, Rivas, Mehdi Boudjemaa (Dk. 87 Strandberg), Abdulkadir Parmak (Dk. 67 Fernandes), Dele-Bashiru, Doğukan Sinik (Dk. 67 Ömer Faruk Beyaz), Pedro (Dk. 67 Görkem Salam), Halil Dervişoğlu (Dk. 67 Dadashov)
Goller: Dk. 2 Doğukan Sinik (Atakaş Hatayspor), Dk. 23 Mehdi Bourabia (Mondihome Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 16. Doğukan Sinik, Dk. 69 Recep Burak Yılmaz, Dk. 82 Boudjemaa (Atakaş Hatayspor), Dk. 71 Cardoso, Dk. 75 Ramazan Civelek, Dk. 78 Gökhan Sazdağı (Mondihome Kayserispor)
Kırmızı kart: Dk. 76 Arif Kocaman (Mondihome Kayserispor)
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor karşılaşması 1-1 sona erdi.
48. dakikada Hatayspor atağında Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışında vurduğu top sağ kale direğinin yakınından auta çıktı.
55. dakikada Cardoso'nun ceza sahası içinde rakiplerini çalımlayarak vurduğu meşin yuvarlağı Hatayspor'un kalecisi Erce Kardeşler parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
59. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Cardoso'nun ceza sahası dışından sert şutu sol kale direği dibinden auta çıktı.
Karşılaşma 1-1 tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor maçı 1-1 berabere tamamlandı - Son Dakika
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