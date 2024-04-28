Mondihome Kayserispor, deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mondihome Kayserispor, deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u mağlup etti

Mondihome Kayserispor, deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor\'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup eden Mondihome Kayserispor'da teknik sorumlu Hari Vukas, zorlu bir maç olduğunu belirterek, aldıkları galibiyetin önemli olduğunu söyledi. Vukas, takımın güvenli bir konuma gelmek için bundan sonraki maçlarda da puanlar alması gerektiğini vurguladı.

28.04.2024 19:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSTANBUL (AA) Trendyol Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup eden Mondihome Kayserispor'da teknik sorumlu Hari Vukas, istedikleri futbolu tam olarak sahaya koyamasalar da aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu söyledi.

Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hari Vukas, "Bu maçın en önemli noktası aldığımız galibiyet diyebilirim. Maçın genelinde zorlandığımız bölümler oldu. Rakibimiz maça bizden daha iyi başladı. Erken bir gol buldular. Kendi oyunumuzu oynamakta zorlandık. Genel olarak ilk yarı bu böyle devam etti. İlk yarının sonlarına doğru beraberlik golüyle soyunma odasına gitmemiz bizim için pozitif oldu. İkinci yarıya daha iyi başladık, golü de bulduk. Maçı bitirmek için pozisyonlar aradık ama bulamadık." ifadelerini kullandı.

Maçın son bölümünde 10 kişi kaldıklarını hatırlatan Vukas, "Son 15 dakikada kırmızı karttan sonra rakip üstümüze baskıyla geldi, zorlandık. Bugünkü galibiyetten dolayı çok mutluyuz, bu tarz maçlar savaşılmadan kazanılmıyor. Bu maçta aldığımız galibiyet, ligde tam anlamıyla güvenli yerde değiliz ama güvenli limana gitmek adına çok önemli oldu. Bundan sonraki maçlarda da puanlar almamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Kayserispor, Pendikspor, Trendyol, Pendik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Mondihome Kayserispor, deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:22 Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı
17:59 Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig’e döndü Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü
16:56 İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas’ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz
16:14 Bakan Şimşek ’’Ülkemize dış kaynak gelmiyor’’ diyenlere sessiz kalmadı Bakan Şimşek ''Ülkemize dış kaynak gelmiyor'' diyenlere sessiz kalmadı
15:26 Türk vatandaştan “Milliyet farkı“ ücreti aldılar Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi Türk vatandaştan "Milliyet farkı" ücreti aldılar! Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi
19:05 Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu
18:50 Bounemouth’u sırtladı Enes Ünal, performansıyla Premier Lig’e damga vurdu Bounemouth'u sırtladı! Enes Ünal, performansıyla Premier Lig'e damga vurdu
18:28 Alanyaspor, İstanbulspor’u 6-0 mağlup etti Alanyaspor, İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti
16:59 Ümraniye’de İETT otobüsü iş yerinin bahçe duvarına çarptı Ümraniye'de İETT otobüsü iş yerinin bahçe duvarına çarptı
16:24 Samsun’da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu Samsun'da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu
16:17 Adana’da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti Adana'da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti
16:04 İBB’nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur’un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu İBB'nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur'un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu
14:52 Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın
14:27 Ankara’da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi Ankara'da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 20:00:18. #1.12#
SON DAKİKA: Mondihome Kayserispor, deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement