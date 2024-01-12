Mondihome Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, 20. haftada Galatasaray ile 15 Ocak Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü.
İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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