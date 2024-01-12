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Mondihome Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Mondihome Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, 20. haftada Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri, pas çalışması, top kapma ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Kayserispor, mücadelenin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Mondihome Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
12.01.2024 - 19:15,
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, 20. haftada Galatasaray ile 15 Ocak Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü.

İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA
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