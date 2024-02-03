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Mondihome Kayserispor, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Mondihome Kayserispor, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı

Mondihome Kayserispor, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı

Mondihome Kayserispor'un yardımcı antrenörü Hari Vukas, Gaziantep FK ile oynanan maçın ardından yapılan basın toplantısında, takımın galibiyete yakın taraf olduğunu belirtti. Vukas, maçın sonucundan memnun olmadıklarını ancak takımın gösterdiği mücadelenin umut verici olduğunu söyledi.

03.02.2024 22:23
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 kalan Mondihome Kayserispor'un yardımcı antrenörü Hari Vukas, "1 puan aldık. 1 puandan çok memnun olduk mu? 'Tam' diyemem. Galibiyete yakın taraf olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Vukas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, netice olarak bugün Gaziantep FK maçını beraberlikle kapattıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Galibiyete yakın taraf olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle ilk yarıda ikinci ve üçüncü golü bulabilecek pozisyonlarımız vardı. Ne yazık ki bu pozisyonları değerlendiremedik. İkinci yarıda rakibimizin uzun top oynayacağını ve bu uzun topların neticesinde ikinci topları toplayıp hücum etmeye çalıştığını biliyorduk. Ne yazık ki şansız bir şekilde uzun top sonrası hiçbir şey yokken ortada bir gol yedik. 1-1'e razı olmak zorunda kaldık. Ama genel olarak takımın göstermiş olduğu mücadele, bundan sonraki maçlar için bizi umutlandırıyor. Önümüzde zorlu bir Beşiktaş maçı olacak."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mondihome Kayserispor, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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