Mondihome Kayserispor, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 kalan Mondihome Kayserispor'un yardımcı antrenörü Hari Vukas, "1 puan aldık. 1 puandan çok memnun olduk mu? 'Tam' diyemem. Galibiyete yakın taraf olduğumuzu düşünüyorum." dedi.
Vukas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, netice olarak bugün Gaziantep FK maçını beraberlikle kapattıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Galibiyete yakın taraf olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle ilk yarıda ikinci ve üçüncü golü bulabilecek pozisyonlarımız vardı. Ne yazık ki bu pozisyonları değerlendiremedik. İkinci yarıda rakibimizin uzun top oynayacağını ve bu uzun topların neticesinde ikinci topları toplayıp hücum etmeye çalıştığını biliyorduk. Ne yazık ki şansız bir şekilde uzun top sonrası hiçbir şey yokken ortada bir gol yedik. 1-1'e razı olmak zorunda kaldık. Ama genel olarak takımın göstermiş olduğu mücadele, bundan sonraki maçlar için bizi umutlandırıyor. Önümüzde zorlu bir Beşiktaş maçı olacak."
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Antalyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, maça iyi başladıklarını ve zor bir deplasmandan galip ayrıldıklarını belirtti. Kartal ayrıca, sezon sonunda bazı değişikliklerin yapılacağını düşündüğünü ifade etti.
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Antalyaspor'un antrenörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada Cengiz Ünder'in golünden övgüyle bahsetti. Yalçın, "Çok dengeli bir oyun oldu ama Cengiz'in bireysel yetenekle attığı çok güzel bir gol var. O tür gollere yapacak bir şey olmuyor doğal olarak. Bayağı zorladık. 70-75'ten sonra risk aldık, pozisyon da bulduk ama olmadı. Bizim için tatmin edici bir mücadeleydi. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum" dedi.
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