Mondihome Kayserispor ile TÜMOSAN Konyaspor 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
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Mondihome Kayserispor ile TÜMOSAN Konyaspor 2-2 berabere kaldı

Mondihome Kayserispor ile TÜMOSAN Konyaspor 2-2 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor maçı 2-2 berabere sonuçlandı. Karşılaşmada Kayserispor'un Nazon kırmızı kart gördü. Goller ise Mane (2) ve Soner Dikmen ile Nzonzi'den geldi.

18.05.2024 21:39
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Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Mondihome Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Jeanvier, Carole, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 89 Attamah), Bourabia, Boa Morte (Dk.79 Shukurov), Cardoso, Nazon, Mane (Dk. 88 Hasan Ali Kaldırım)

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı (Dk. 46 Ahmet Oğuz), Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, Ethemi (Dk. 84 Muhammet Demir), Nzonzi, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün (Dk. 64 Prip), Ndao, Cikalleshi

Goller: Dk. 33 ve Dk. 77 Mane (Penaltıdan) (Mondihome Kayserispor), Dk. 36 Soner Dikmen, Dk. 74 Nzonzi (TÜMOSAN Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 17 Nazon (Mondihome Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Boa Morte, Dk. 81 Jeanvier, Dk. 82 Ramazan Civelek, Dk. 84 Cardoso (Mondihome Kayserispor), Dk. 15 Uğurcan Yazgılı, Dk 90+1 Soner Dikmen (TÜMOSAN Konyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması 2-2 berabere tamamlandı.

64. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Cardoso'nun sol kanattan yaptığı ortaya Gökhan Sazdağı'nın yerden sert şutunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına geri döndü.

67. dakikada Kayserispor kalecisi Onurcan Piri'nin hatalı pası ile topu önünde bulan Oğulcan Ülgün'ün ceza sahası dışından kaleye gönderdiği top kalecide kaldı.

69. dakikada sol kanattan Konyaspor ceza sahasına giren Boa Morte'nin pasına Cardoso'nun vuruşunda, kaleci Slowik topu çeldi.

74. dakikada Konyaspor öne geçti. Guilherme'nin sol kanattan ceza sahasına ortasına Nzonzi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

77. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Konyaspor ceza sahasına çalımlarla giren Bourabia, rakibinin müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Mane kullandığı penaltı atışında, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.

83. dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda, ceza sahasına gönderilen topa Cikalleshi kafayı vurdu. Arka direğe giden topa Soner Dikmen'in kayarak dokunuşunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

85. dakikada Konyaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Soner Dikmen'in sert şutunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşma, 2-2 berabere sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mondihome Kayserispor ile TÜMOSAN Konyaspor 2-2 berabere kaldı - Son Dakika

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