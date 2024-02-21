Mondihome Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Mondihome Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Mondihome Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek olan Mondihome Kayserispor, antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri, pas çalışması, top çalma ve pres çalışmasıyla devam etti. Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek. Maç, 24 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak.

21.02.2024 18:51  Güncelleme: 18:55
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Mondihome Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Top çalma ve pres çalışmasının ardından idman, çift kale maçla sona erdi.

Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Mondihome Kayserispor ile MKE Ankaragücü, 24 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA

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