Mondihome Kayserispor, MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mondihome Kayserispor, MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenildi

Trendyol Süper Lig takımlarından Mondihome Kayserispor, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü'ne 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmada MKE Ankaragücü'nün gollerini Saponora, Ali Kaan Güneren ve Cephas kaydederken, Kayserispor'un golünü Mehmet Eray Özbek attı. Maç sonrası açıklama yapan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, Kayserispor'a teşekkür ederek, transferde stoper ve santrafor mevkilerine takviye yapacaklarını belirtti.

24.07.2024 21:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, hazırlık maçında karşılaştığı Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenildi.

Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip sahaya Bilal Bayazıt, Attamah, Cardoso, Gökhan Sazdağı, Mehmet Eray Özbek, Ramazan Civelek, Shukurov, Arif Kocaman, Aylton Filipe Boa Morte, Ackah, Jeanvier ilk 11'iyle çıktı.

MKE Ankaragücü'nün ilk 11'inde ise Bahadırhan Güngördü, Kitsiou, Yıldırım Mert Çetin, Mahmut Tekdemir, Abdurrahim Dursun, Cem Türkmen, Ali Kaan Güneren, Saponora, Bajic, Rodruguis ve Bassogog yer aldı.

Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 3-1'lik skorla kazanırken sarı-lacivertlilerin gollerini 23. dakikada Saponora, 43. dakikada Ali Kaan Güneren ve 70. dakikada da oyuna sonradan giren Cephas kaydetti.

Kayserispor'un golünü ise 68. dakikada Mehmet Eray Özbek attı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, kendilerini iyi şekilde ağırlayan Kayserispor ekibine teşekkür etti.

Güzel ve centilmence bir maç olduğunu ancak son dakika bir gerginliğin yaşandığını kaydeden Arslan, güçlü ve önemli bir kadrolarının olduğunu söyledi.

Geniş alanda ve maç atmosferinde oyuncularını değerlendirmek istediklerini belirten Arslan, "Şampiyonluk yolunda da hiç hata yapmamamız gerekiyor. Fiziksel olarak da kendimize göre birkaç eksiklik gördük. Oyun anlamında da eksiklik gördük. Yani biz teknik direktörler bu dönemde eksiklik üzerinde gidiyoruz. Bu hazırlık maçıydı kaybetsek de bize bir şey ifade etmeyecekti. Kazanmak da şu an için bir anlam ifade etmiyor. Kayserispor'a başarılar diliyorum." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Transferde arayışlarınız hangi mevkide?" sorusu üzerine Arslan, "Bunu herkes biliyor stoper ve santrafor. Bajic'i desteleyecek, stoperde de rekabeti arttıracak belki ilk 11 belki de sonradan girerek rekabeti arttırarak oyuncuya ihtiyacımız var. 2 oyuncudan fazlasını istemiyoruz. Yeterli görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Tolga Ciğerci'nin takımda kalacağını belirten Arslan, Efkan Bekiroğlu'nun çok değerli bir oyuncu olduğunu belirterek, takımda kalmasının kendilerini çok mutlu edeceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Mehmet Eray Özbek, Ali Kaan Güneren, MKE Ankaragücü, Cihat Arslan, Kayserispor, Trendyol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Mondihome Kayserispor, MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:27 Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum
20:22 “El sıkışma polemiği“ alevleniyor Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadı "El sıkışma polemiği" alevleniyor! Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadı
18:47 Netanyahu, ABD’de hak ettiği gibi karşılandı Masaya kurt, hamam böceği, solucan döktüler Netanyahu, ABD'de hak ettiği gibi karşılandı! Masaya kurt, hamam böceği, solucan döktüler
18:45 AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı
17:29 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak
20:01 İngiliz polisinden skandal müdahale Gözaltına aldığı şahsı öldüresiye dövdü İngiliz polisinden skandal müdahale! Gözaltına aldığı şahsı öldüresiye dövdü
18:18 Soğukkanlılığı pes dedirtti Bingöl’de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler Soğukkanlılığı pes dedirtti! Bingöl'de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler
18:14 Cami imamı etkisiz hale getirdiği şüphelinin hayatını kurtardı Cami imamı etkisiz hale getirdiği şüphelinin hayatını kurtardı
17:43 Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum’da yakalandı Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı
17:39 Galatasaray’da ayrılık Tete, Panathinaikos’a transfer oluyor Galatasaray'da ayrılık! Tete, Panathinaikos'a transfer oluyor
17:02 Trendyol Süper Lig’de 2 haftalık program açıklandı İşte sezonun açılış maçı Trendyol Süper Lig'de 2 haftalık program açıklandı! İşte sezonun açılış maçı
16:58 Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı
16:40 Erdoğan’ın sinyalinin ardından bakanlık harekete geçti: Gerekli adımlar atılacak Erdoğan'ın sinyalinin ardından bakanlık harekete geçti: Gerekli adımlar atılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 22:34:38. #1.11#
SON DAKİKA: Mondihome Kayserispor, MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement