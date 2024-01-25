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Mondihome Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar: Zor bir süreçten geçiyoruz - Son Dakika
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Mondihome Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar: Zor bir süreçten geçiyoruz

Mondihome Kayserispor'un teknik direktörü Recep Uçar, Yılport Samsunspor'a 2-0 yenildikleri maçın ardından zor bir süreçten geçtiklerini söyledi. Uçar, oyuncuların ve teknik ekibin mevcut şartlar içinde en iyi şekilde çalıştığını belirtti. Maçta duran toplarda sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Uçar, Samsunspor'u tebrik etti ve yönetimden transfer yasağının kaldırılmasını ve gerekli hamlelerin yapılmasını istedi.

Mondihome Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar: Zor bir süreçten geçiyoruz
25.01.2024 - 20:03,  Güncelleme: 20:05
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Trendyol Süper Lig'inin 22. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'a 2-0 yenilen Mondihome Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar, zor bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Uçar, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, mevcut şartlar içinde oyuncuların ve teknik ekibin en iyi şekilde işini yapmaya çalıştığını işaret etti.

" Hepimizin ortak gayesi Kayserispor'un başarısıdır." diyen Uçar, şu ifadeleri kullandı:

"Gönül tabi çok çok fazlasını yapmak istiyor ama mevcut şartlarda şu an itibarıyla başarabildiğimiz maalesef bu. Samsun takımı özellikle son haftalarda iyi sonuçlar almaya başladı. İç sahada özellikle iyi sonuçlar aldı. Son hafta Fenerbahçe deplasmanından puanla döndü. Nasıl oynadıklarını iyi bildiğimiz belki fizik kalitesi bizim bugünkü kadro ile karşılaştırıldığında bize çok ağır basıyordu. Bugün benim maç öncesinde en çok çekincem de duran toplarda sıkıntı yaşayabileceğimizdi, nitekim de öyle oldu." ifadesini kullandı.

İlk yarıda duran bir toptan gol yediklerini belirten Uçar, "İkinci yarıda topa daha fazla sahip olduk ama pozisyon üretemedik, pozisyon üretemeyince de hiçbir anlamı olmuyor. Dediğim gibi bugünkü oyun neticesinde istemesek de çok üzülsek de maalesef 2-0 mağlup buradan ayrılıyoruz .Samsunspor'u tebrik ediyorum. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Onu net söyleyeyim. Bahaneye sığınacak bir insan değilim. Zor şartlarda biz mevcut şartlarda en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz kulüp olarak. Aslında sıkıntımızın sebebi de belli, böyle sonuçların sebebi de belli. Bunu herkes de biliyor. Yönetimimiz transfer yasağını bir an önce kaldırıp, gerekli hamleleri yapar." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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