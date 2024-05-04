Mondihome Kayserispor, VavaCars Fatih Karagümrük\'ü 1-0 önde bitirdi

Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Shukurov, Kartal Kayra Yılmaz, Boa Morte, Ramazan Civelek, Cardoso, Nazon, Mane
VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli (Dk. 41 Nazım Sangare), Koray Günter, Kourbelis, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden, Can Keleş, Eysseric, Mendes, Marcao
Gol: Dk. 3 Mane (Mondihome Kayserispor)
Sarı kart: Dk. 24 Mane (Mondihome Kayserispor)
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Mondihome Kayserispor ile VavaCars Fatih Karagümrük arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
3. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Kayserispor kalecisi Bilal Bayazıt'ın rakip sahaya gönderdiği topta, Gökhan Sazdağı'nın kafa pası ile Karagümrük kalecisi Sirigu ile karşı karşıya kalan Mane'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
25. dakikada sağ kanattan serbest vuruş kazanan Karagümrük'te Eysseric'in ceza sahasına ortasında, Koray Günter'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak takım arkadaşlarının yanından geçerek auta çıktı.
27. dakikada Karagümrük'ün sol kanattan kazandığı serbest vuruşta, ceza sahasına yapılan ortada arka direkte Ceccherini'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta gitti.
33. dakikada gelişen Karagümrük atağında, sol kanattan ceza sahasına giren Mendes'in sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
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