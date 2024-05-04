Mondihome Kayserispor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 önde bitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mondihome Kayserispor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 önde bitirdi

Mondihome Kayserispor, VavaCars Fatih Karagümrük\'ü 1-0 önde bitirdi

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Mondihome Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmanın 3. dakikasında Mane'nin golüyle öne geçen Kayserispor, ilk yarıyı bu skorla kapattı.

04.05.2024 20:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Shukurov, Kartal Kayra Yılmaz, Boa Morte, Ramazan Civelek, Cardoso, Nazon, Mane

VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli (Dk. 41 Nazım Sangare), Koray Günter, Kourbelis, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden, Can Keleş, Eysseric, Mendes, Marcao

Gol: Dk. 3 Mane (Mondihome Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 24 Mane (Mondihome Kayserispor)

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Mondihome Kayserispor ile VavaCars Fatih Karagümrük arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

3. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Kayserispor kalecisi Bilal Bayazıt'ın rakip sahaya gönderdiği topta, Gökhan Sazdağı'nın kafa pası ile Karagümrük kalecisi Sirigu ile karşı karşıya kalan Mane'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

25. dakikada sağ kanattan serbest vuruş kazanan Karagümrük'te Eysseric'in ceza sahasına ortasında, Koray Günter'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak takım arkadaşlarının yanından geçerek auta çıktı.

27. dakikada Karagümrük'ün sol kanattan kazandığı serbest vuruşta, ceza sahasına yapılan ortada arka direkte Ceccherini'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta gitti.

33. dakikada gelişen Karagümrük atağında, sol kanattan ceza sahasına giren Mendes'in sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Trendyol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Mondihome Kayserispor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 önde bitirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:25 Arda Güler şov yaptı, Santiago Bernabeu ayağa kalktı Arda Güler şov yaptı, Santiago Bernabeu ayağa kalktı
19:25 Baykar, çalışanlarına 18 maaş kar payı dağıttı Baykar, çalışanlarına 18 maaş kar payı dağıttı
18:59 İstanbul’daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 52 şüpheliye tutuklama talebi İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 52 şüpheliye tutuklama talebi
18:31 Diyanet İşleri Başkanlığı, yemek ihalesi iddialarını yalanladı Diyanet İşleri Başkanlığı, yemek ihalesi iddialarını yalanladı
17:57 Şırnak’ta cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar akıntıya kapıldı Şırnak'ta cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar akıntıya kapıldı
19:07 Böyle kutlama görülmedi Son düdük çaldı, taraftarlar sahaya indi Böyle kutlama görülmedi! Son düdük çaldı, taraftarlar sahaya indi
18:48 Antalya’daki teleferik faciasında ihmaller zinciri bilirkişi raporunda Antalya'daki teleferik faciasında ihmaller zinciri bilirkişi raporunda
18:45 Bizim çocuk ikon oldu Dortmundlu Moukoko’dan ’Arda Güler’ sevinci Bizim çocuk ikon oldu! Dortmundlu Moukoko'dan 'Arda Güler' sevinci
18:00 Nicolo Zaniolo, Galatasaray’a geri dönüyor Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a geri dönüyor
17:14 İstanbul metrolarına Filistin’e destek afişleri asıldı İstanbul metrolarına Filistin'e destek afişleri asıldı
17:02 Karadeniz’de şüpheli cisim alarmı Karadeniz'de şüpheli cisim alarmı
17:01 Acun’un takımına şok Premier Lig hayalleri suya düştü Acun'un takımına şok! Premier Lig hayalleri suya düştü
16:46 Balıkesir’de bir genç babasını öldürdü Balıkesir'de bir genç babasını öldürdü
16:42 Alanya’da öğrenci servisine saldıran şahıslar serbest bırakıldı Alanya'da öğrenci servisine saldıran şahıslar serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 20:18:39. #1.11#
SON DAKİKA: Mondihome Kayserispor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 önde bitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement